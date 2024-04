ACIG recebe presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, para fortalecer parcerias e discutir desenvolvimento regional

Por Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) recebeu o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, em uma reunião realizada ontem (23/04). O encontro, que contou com a presença do presidente da ACIG, Wilson de Souza, e do vice-presidente, Marcelo Dominici, teve como objetivo fortalecer os vínculos entre as duas entidades.

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas relacionados ao agronegócio, pecuária, cursos profissionalizantes e qualificação de mão de obra. Também foram apresentadas sugestões e ideias para atrair novos associados ao sindicato, incluindo benefícios como o Plano de Saúde Unimed.

Além disso, foi anunciada a reforma completa da estrutura do Parque de Exposições de Gurupi, que sediará a 49ª Expo entre os dias 30 de abril e 05 de maio.

Conforme João Victor Stival, neste ano, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, vaquejadas e prova da tambor durante o dia e shows de artistas regionais e de renome nacional à noite.

Destaca-se ainda a realização da tradicional cavalgada, marcada para o dia 28 de maio, que percorrerá os principais pontos da cidade de Gurupi.