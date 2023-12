Ações do Senar beneficiam mais de 26 mil pessoas em 2023

Por Redação

Um trabalho que vai além das porteiras. Foi dessa forma que o Sistema FAET/Senar reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento do agro do Tocantins. O Senar termina o ano de 2023 com mais de 26.600 mil pessoas beneficiadas em ações de Formação Profissional Rural e eventos da saúde. Foram 1.250 treinamentos de diferentes áreas realizados em diversas regiões do estado. O resultado? Oportunidades, renda e transformação de vida.

Segundo o Diretor de Educação Profissional Rural, Luiz Claudio Faria, comparado com o ano anterior, os cursos de qualificação tiveram um crescimento de 129% neste ano. “Isso mostra o crescimento do nosso estado, a busca por mão de obra qualificada, por profissionalização e também o nosso empenho em atender essas demandas, oferecendo os melhores serviços e atendendo produtores e trabalhadores com qualidade”, afirmou.

O incentivo ao conhecimento, qualificação profissional e oportunidades foram destaque entre as ações desenvolvidas. O programa “Jovem Aprendiz” foi um dos projetos que ganharam notoriedade em 2023. Em parceria com empresas do setor, o Senar tem preparado jovens para o mercado de trabalho. Neste ano três turmas nos munícipios de Augustinópolis, São Bento e Araguaçu estão sendo qualificadas. Além de atender o dispositivo legal da empresa, o programa atende as demandas do mercado regional por profissionais qualificados no setor agrícola.

Durante o ano, foram realizados 35 eventos do programa “Saúde do Homem e da Mulher Rural” que beneficiaram mais de 4.000 mil pessoas. “O programa reforçou a importância dos cuidados preventivos com a saúde do homem e mulher do campo que muitas vezes acaba ficando de lado por falta de oportunidade”, destacou a coordenadora do programa, Deise Colombari. Para Maria Gerusa, uma das beneficiadas pelo programa que ocorreu em Divinópolis, a iniciativa é “muito importante, porque alerta as mulheres sobre o câncer, um livramento”, disse.

CAPACITAÇÕES POR TODO ESTADO

Gustavo Rodrigues, trabalhador rural de Lagoa do Tocantins, foi um dos beneficiados com os cursos do Senar. A certificação fez com que ele ocupasse a vaga de operador de colheitadeira. “Com essa oportunidade em mãos, eu comecei a cobrir o horário dos colegas da fazenda, aproveitei cada momento para aprimorar minhas habilidades na operação da máquina”. Agora contratado para a nova atividade, ele assumiu toda a operação do maquinário envolvido no processo.

Janete Ferreira é outro exemplo. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais em redes de hotéis da região de São Valério e em busca de melhorias, teve interesse em se inscrever no curso “Trabalhador em Classificação de Grãos: soja e milho”. Com o certificado em mãos, em menos de dois meses ela recebeu a proposta de uma empresa para atuar como classificadora de grãos. “Eu trabalhava na área da limpeza e o curso do Senar me deu essa nova perspectiva, foi um salto”, afirmou.