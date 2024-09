Agosto registrou mais de R$ 200 milhões em tentativas de fraude no e-commerce

Por Redação

Segundo a ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraude em diversos segmentos, as compras virtuais no mês de agosto registraram 184,7 mil tentativas de fraude.

Em valores, o prejuízo poderia ter sido de R$ 205,4 milhões, redução de 8,4% em comparação com o mesmo período em 2023. Já o valor do ticket médio dos pedidos fraudulentos foi de R$ 1.111, aumento de 20,1% na comparação com o ano passado. O estudo analisou pelo menos 15,5 milhões de compras, no intervalo entre 1° e 31 de agosto.

No ranking das categorias com mais tentativas de fraude no mês, games aparecem em primeiro lugar (8,2%), com ticket médio de R$ 1.015, seguidos por eletrônicos (4,8%), com R$ 7.945, celulares (4,3%), com R$ 2.730, informática (3,0%), com R$ 2.676, e relógios (2,9%), com R$ 1.313. Vale ressaltar que, pelo segundo ano consecutivo, games lideram como a categoria mais visada por fraudadores em agosto.

“Apesar da queda no número e no valor das tentativas de fraude, é crucial redobrar os cuidados e permanecer vigilantes nas compras online, ainda mais porque estamos nos aproximando de datas importantes para o varejo, como a Black Friday e a Cyber Monday, em que o volume de vendas aumenta exponencialmente, mas, infelizmente, o número de golpes também”, comenta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

Para o levantamento, a companhia considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.

