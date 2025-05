Agroforte Gurupi destaca a realidade do setor agropecuário e desmistifica mitos

A edição do Agroforte em Gurupi, como parte da programação da 50ª Exposição Agropecuária do município foi aberta com uma discussão sobre as perspectivas da pecuária brasileira e no Tocantins.

Por Redação

Até sábado, serão realizadas palestras e painéis sobre temas variados para discutir os desafios do setor e os enfrentamentos necessários, destacou o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Vitor Stival.

No primeiro dia o agrônomo e consultor em agronegócio Mauricio Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, trouxe uma análise sobre o cenário atual do setor.

Ele reforçou que muitas das percepções de que tudo que acontece na agropecuária é fruto de teorias conspiratórias não condizem com a realidade.

Segundo Nogueira, o mercado está seguindo seu fluxo normal e que o produtor precisa se ajustar aos novos tempos da atividade.

Ele também destacou um fenômeno preocupante: a concentração no setor. De cada 10 pecuaristas, 9 estão enfrentando prejuízos, mesmo com o mercado em alta e os preços surpreendendo positivamente.

Segundo ele, uns poucos estão lucrando e já dominam 80% dos negócios enquanto que a maioria está tendo prejuízo mesmo com o mercado em alta.

Para Mauricio Nogueira é preciso compreender o mercado e seus fluxos e buscar estratégias que possam beneficiar toda a cadeia produtiva, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. “Esse fenômeno já aconteceu em outras atividades, mas pecuária tem um ciclo bem mais lento”.

Para o consultor, o setor está em plena evolução no Brasil, que é líder mundial e que conseguiu triplicar a produção mesmo com a redução das áreas de pastagem.

O Agroforte Gurupi também contou com uma palestra do assessor técnico da FAET, Luiz Cláudio Faria, que falou sobre a atuação do sistema CNA e federações na defesa dos interesses do produtor rural.

Ele mostrou quais as principais frentes de atuação do sistema, tanto regionalmente como nacionalmente e destacou que o foco tem sido garantir que o produtor possa exercer sua atividade sem obstáculos impostos por legislações que inibem ou onerem a atividade produtiva.

O AGROFORTE é uma iniciativa do Sistema FAET/Senar/Sindicatos em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi e o Ministério da Agricultura e Governo Federal. Termo de fomento 956148/2024 MAPA/FAET.