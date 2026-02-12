4ª Farm Day Fazendão convida produtores e empresas para três dias de imersão no agro

A feira será realizada nos dias 16, 17 e 18 de abril, na Fazenda Pai e Filho, em Cariri do Tocantins

Por Redação

No sul do Tocantins, o agronegócio tem um ponto de encontro estratégico e, em 2026, produtores, empresas e marcas são convidados a fazer parte da 4ª edição da Farm Day Fazendão, evento realizado em parceria com o Sebrae Tocantins e que reúne conhecimento, inovação, tecnologia e grandes oportunidades de negócios no campo. A feira acontece nos dias 16, 17 e 18 de abril, na Fazenda Pai e Filho, em Cariri do Tocantins, ao lado da indústria Fazendão.

Ao longo de três dias de imersão, a Farm Day oferece uma experiência completa ao público, com uma programação que inclui palestras e painéis com especialistas e referências do setor. Entre os nomes já confirmados está José Eduardo Motta, empresário do agronegócio, fundador e CEO da Motta Agropecuária, com atuação consolidada nos segmentos de insumos agrícolas e pecuária, responsável por operações que somam cerca de 36 mil hectares de produção agrícola e capacidade de abate anual de até 165 mil bovinos no Tocantins. Recentemente, foi nomeado vice-presidente do Sistema FAET/Senar, ampliando sua atuação institucional no fortalecimento do agro no estado.

Também integra a programação José Carlos Garrote de Souza, o Zé Garrote, fundador da São Salvador Alimentos S.A., uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil, com atuação nacional e internacional, além de liderança no setor de proteína animal por meio do Grupo ZG Agro. A agenda inclui ainda cursos, campo experimental, shopping tecnológico e uma programação especial de leilões, reforçando a integração entre agricultura, pecuária, gestão e tecnologia.

Um dos destaques da edição 2026 é o novo local, estrategicamente posicionado ao lado da indústria Fazendão, criando um ambiente ideal para demonstrar, na prática, o ecossistema Fazendão e a força do agronegócio regional. O espaço foi pensado para ampliar a experiência dos visitantes, aproximando produção, tecnologia, indústria e mercado em um mesmo ambiente.

A programação de leilões será distribuída em dois dias, fortalecendo ainda mais a integração do ecossistema do agro. No dia 17 de abril, às 19h, acontece o Leilão de Fêmeas Nelore Fazendão. Já no dia 18 de abril, a partir das 12h, será realizado o Leilão de Touros Fazendão, ambos considerados momentos estratégicos para geração de negócios e valorização da genética.

Entre as novidades da 4ª edição está o destaque para a cultura do sorgo, que contará com mais de 30 hectares de área demonstrativa experimental. A iniciativa apresenta ao produtor uma cultura ainda pouco explorada na região, mas com grandes vantagens produtivas, econômicas e de adaptação climática, ampliando as alternativas de cultivo e diversificação no campo para a safrinha.

Para 2026, o evento amplia sua estrutura e reforça seu posicionamento como um hub de conexões estratégicas do agro.

“A Farm Day nasceu para ser um ambiente onde o produtor encontra informação de qualidade, tecnologia aplicada e oportunidades reais de negócio. A cada edição, o evento cresce junto com o agro tocantinense e se consolida como um espaço de decisão, relacionamento e geração de valor para toda a cadeia produtiva”, destaca Volney Aquino, CEO do Fazendão Agronegócios.

Empresas e interessados em participar ou expor na 4ª Farm Day Fazendão 2026 podem obter mais informações junto ao Departamento Comercial pelos contatos: Júnior Lainetti, pelo telefone (63) 99206-1480, ou Vangela Matos, pelo telefone (63) 99985-5271.

Mais informações sobre a programação e o credenciamento estão disponíveis no site oficial www.farmdayfazendao.com.

Edição de 2025

A Farm Day movimentou mais de R$ 500 milhões em negócios e recebeu mais de 3 mil visitantes, reforçando sua relevância econômica e o impacto direto no fortalecimento do agronegócio no sul do Tocantins. Os resultados consolidaram a feira como uma vitrine estratégica para lançamentos, inovação e expansão de negócios.