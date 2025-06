Agro: Porto Nacional tem 20% de todas as exportações do Tocantins

da redação

De cada US$ 5 que entraram no Estado em 2025 através das exportações, praticamente US$ 1 teve origem em Porto Nacional, a Capital do Agro tocantinense. Dados do Comex Stat, sistema oficial do governo federal com dados completos sobre transações comerciais internacionais, mostram que a cidade mantém o posto de principal polo de vendas externas do Estado mesmo em um período de grande queda no preço internacional da soja – carro chefe da pauta exportadora.

De janeiro a maio de 2025, Porto Nacional comercializou para o exterior US$ 249,6 milhões (R$ 1,43 bilhão). O valor representa 19% de tudo que o Tocantins exportou – US$ 1,34 bilhão. “A vocação do grande agro da nossa Porto Nacional é evidente. Mesmo com a redução do preço internacional da soja, seguimos na dianteira, entregando alimento de qualidade para o mundo inteiro”, avaliou o prefeito Ronivon Maciel.

Em relação aos primeiros cinco meses do ano passado, o valor da tonelada de soja tocantinense vendidas pelas trades para o exterior caiu de US$ 436 para US$ 388, uma redução de 11%. Como 75% das exportações totais de Porto Nacional são de soja e 22% são de resíduos de soja, o valor total vendido pela cidade caiu no período – US$ 10,7 milhões a menos (-4%) – apesar do aumento do volume da oleaginosa exportada.

