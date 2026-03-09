Após semanas de chuva intensa, produtores correm para retomar colheita de soja no Tocantins

Por Wesley Silas

Brejinho de Nazaré – Depois de um fevereiro e início de março marcados por chuvas intensas em grande parte do Tocantins, produtores rurais finalmente conseguiram avançar na colheita da soja. O excesso de precipitação provocou atraso nos trabalhos de campo, alongando o ciclo da safra e pressionando o planejamento da próxima etapa: o plantio do milho 2ª safra.

Nesta segunda-feira, 9, a melhoria das condições de tempo permitiu a entrada de várias colheitadeiras nas lavouras de Brejinho de Nazaré, como registrado em vídeo obtido pelo Portal Atitude. As máquinas se espalharam pelos talhões em um esforço para reduzir o impacto do atraso e evitar novas perdas de produtividade e qualidade dos grãos.

Milho 2ª safra sob janela mais curta

Com a colheita da soja finalmente ganhando ritmo, a semeadura do milho 2ª safra começa a avançar na sequência imediata dos trabalhos. No entanto, a demora para retirar a soja do campo encurtou a janela ideal de plantio do milho, fator que já se reflete nas projeções oficiais.

De acordo com a Conab, a expectativa é de leve queda na produção do milho 2ª safra no Tocantins, principalmente em função da redução da área cultivada, consequência direta do encurtamento do período recomendado para o cultivo.

Produtores e técnicos agora concentram esforços em ajustar o calendário agrícola, buscando compensar o atraso na colheita da soja e minimizar os riscos para a safrinha de milho.