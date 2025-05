Expoara 2025 lança programação e anuncia show de Eduardo Costa

da redação

O Sindicato Rural de Araguaína lançou oficialmente a programação da maior feira agro do norte do Tocantins, a 57ª Exposição Agropecuária de Araguaína – Expoara 2025. O cantor Eduardo Costa já foi confirmado entre as atrações nacionais. Outros nomes serão anunciados nos próximos dias.

Eduardo Costa se apresentará no dia 4 de junho (quarta-feira). A entrada será apenas 1 kg de alimento não perecível.

O projeto da exposição foi apresentado nesta segunda-feira (12/5), pelo publicitário Junior Lainett, consultor de feiras e eventos, que destacou as principais novidades da edição, incluindo a renovação da estrutura do Parque de Exposições Dair José Lourenço com estandes modernos e mais amplos, oferecendo maior visibilidade e conforto para expositores e visitantes.

A feira deste ano promete fortalecer ainda mais as áreas técnicas do setor agropecuário promovendo, negócios, inovação, tecnologia e cultura e impulsionando a economia local.

Para o presidente da instituição, Wagner Borges, a realização da Expoara 2025 é a soma dos esforços de todos os envolvidos e o evento gera uma boa movimentação no comércio da cidade. “A Expoara mexe com o comércio de forma geral. Hotéis lotados, comércio de moda movimentado, economia araguainense aquecida. São mais de 2 mil empregos diretos e indiretos gerados durante a feira. Um evento que não poderia deixar de acontecer”.

Mantendo viva a cultura regional, a programação conta com eventos tradicionais como o Rodeio Profissional, que acontece de 5 a 8 de junho, e a Tropeada da Integração Nossa Senhora Aparecida, que desce a Avenida Cônego João Lima (na contramão) no sábado que antecede a cavalgada, dia 7 de junho.

A tradicional Cavalgada da Expoara será realizada no domingo, 8 de junho, mantendo o trajeto dos anos anteriores e reunindo cavaleiros e amazonas de toda a região.

Programação diversificada

Entre os eventos confirmados para a Expoara 2025 estão:

Garota Expoara

Talentos da Terra

Expoara Solidária

Celeiro Tech

Semana Tecnológica

Fórum de Segurança Jurídica

Rodeio Profissional e Mirim

Prova de Laço

Shopping Agro

Parque de Diversões

Cavalgada

Tropeada da Integração

Praça de Alimentação

Shows nacionais, entre outras atrações.

A Expoara 2025 será realizada de 30 de maio a 8 de junho, no Parque de Exposições Dair José Lourenço, localizado na Avenida Filadélfia, em Araguaína (TO).