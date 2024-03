Expositores já podem se cadastrar para participar da Agrotins 2024

da redação

Comerciantes do agronegócio, produtores rurais e empreendedores que têm interesse em participar da 24ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024) já podem realizar o cadastro. O Governo do Tocantins publicou edital de chamamento público, no Diário Oficial do Estado, nessa segunda-feira, 18. A feira ocorre entre os dias 14 e 18 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas.

A Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias) é responsável pela comercialização das áreas destinadas aos expositores e pela parceira da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) na realização da Agrotins 2024. “Este é o terceiro ano que participamos da Agrotins em parceria com a Seagro na comercialização dos espaços, e apoio na infraestrutura do parque. Uma novidade este ano é a implantação de banheiros fixos, em formato de contêineres, distribuídos de forma estratégica por toda a feira, que garante assim, um ambiente mais confortável e dinâmico para os visitantes e os expositores”, afirma o gestor.

Com total de 422 áreas distribuídas em 200 mil m², quase 50 mil m² de área a mais que em 2023, o evento dispõe de setores para animais, máquinas, equipamentos, sementes, soluções tecnológicas, serviços, restaurantes, entre outros, com dimensões variadas de acordo com sua localização e ramo de exploração.

Novidades em 2024

Neste ano, a Agrotins traz inúmeras novidades, além da ampliação da área da feira com mais de 500 mil m² de espaço, sendo mais de 200 mil m² apenas para exposição, proporcionando maior participação de comércios e empresas. Outra novidade é a expansão e o melhoramento do espaço destinado às vitrines tecnológicas, que foi reformulado especialmente para atender os estandes do segmento de plantio e o público-alvo, que a cada ano aumenta.

“Esta edição será histórica para todos, além de um melhor ambiente, com a estruturação do parque, a pavimentação e a ampliação da distribuição de água nos estandes, a Agrotins também terá a estrutura de sanitários ampliada, construção de um píer para receber as embarcações e um heliponto para atender a demanda de aeronaves de expositores e visitantes da feira”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, ressaltando que os investimentos garantem mais conforto e qualidade aos expositores e aos visitantes, para que, a cada ano, proporcione melhores negócios.

Em 2023, a Agrotins, que é o maior evento agrotecnológico do Norte do Brasil, reuniu mais de 196 mil visitantes durante os cinco dias de feira, com a participação de 890 expositores de diversos segmentos e R$ 3 bilhões em movimentação financeira, batendo o recorde de vendas.

Cadastro de expositores

Os interessados em expor produtos ou serviços na Agrotins 2024 podem conferir as regras para realizar o cadastro e demais informações como tabela de preços, metragem dos espaços e documentação necessária, pelo site https://www.to.gov.br/tocantinsparcerias/agrotins-2024 e enviar os documentos pelo e-mail [email protected], ou realizar o processo pessoalmente, na sede da Companhia.

Para eventuais dúvidas, o interessado pode entrar em contato pelos números 63 3218-7313 ou 63 99986-0481.

Confira o edital de chamamento público nº 001: https://www.to.gov.br/tocantinsparcerias/agrotins-2024/1nrrhf1rpjmg.