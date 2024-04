Presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, fala sobre os últimos preparativos para a tão aguardada 49ª Expo

Por Wesley Silas

Com o tema “Crescer, Alimentar e Sustentar”, a exposição terá início no próximo domingo, dia 28, no Parque de Exposição Agropecuária Antônio Lisboa da Cruz. O evento terá como destaque a 26ª Cavalgada de Gurupi, com concentração na chácara Linolândia a partir das 10h e saída às 13h. Na entrevista, o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival enfatiza a importância do cuidado com os animais, das pessoas e do cumprimento das leis e recomendações das autoridades, incluindo o Sindicato Rural de Gurupi, a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal e o Ministério Público.

A abertura oficial e o rodeio estão programados para o dia 02 de maio, juntamente com uma variedade de atrações, como leilão, prova de laço no feriado do dia 01 de maio, vaquejada, shows regionais e nacionais, prova de tambor e parque de diversão. (Confira abaixo a programação completa)

Apesar do espaço limitado, a diretoria do Sindicato Rural conseguiu atrair empresas renomadas do agronegócio para apresentar as mais recentes inovações aos produtores, fortalecendo assim a feira de negócios. Com quase 100 expositores confirmados, o evento conta com o apoio de empresas que acreditam no novo projeto e no trabalho da diretoria. Victor Stival ressaltou a importância da presença de empresas de nível nacional para o sucesso da exposição.

Confira a íntegra da entrevista: