Entrevista: “O intuito da exposição é mostrar a importância do Agro no cotidiano das pessoas”, avalia João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi

Por Wesley Silas

Para este ano, o principal desafio da nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi é a construção de um novo formato para a 49ª Expo Gurupi e a reconstrução física do Parque de Exposição, que se encontrava em ruínas. “Será uma feira não apenas no período noturno, mas durante todo o dia, com palestras técnicas ministradas por nomes reconhecidos nacionalmente. Professores da UFT e Unirg irão apresentar em campo pesquisas que estão sendo desenvolvidas, provas de marcha, de tambor, de laço e vaquejada com palestrantes”, disse o presidente do Sindicato Rural. Nesta entrevista, ele comenta sobre as mudanças que oferecerão uma feira de agrotecnologia, com atrativos como shows durante todas as noites, com bilheteria livre, e durante o dia várias atrações, como apresentações de pesquisas acadêmicas e palestrantes renomados. Entre eles está o ex-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.

Superar dívidas, recompor um Parque de Exposição sucateado e reconstruir o tattersall Tatá do Vale, considerado um dos principais meios de arrecadar recursos para a sobrevivência do Sindicato Rural, aliado a criar um ambiente que volte a colocar Gurupi no topo das Feiras Agropecuárias são alguns dos desafios que a nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi se propôs a enfrentar.

“O intuito da exposição é mostrar a importância do Agro no cotidiano das pessoas. Para isso, queremos atrair alunos das escolas e das universidades para que possam entender que o Agro está em tudo, desde a roupa que a gente veste, a comida até o palito de dente no final da refeição. O agro é importante em todas as fases da vida das pessoas. Este é o intuito da 49ª Expo Gurupi”, disse o presidente do Sindicato, João Victor Stival, em entrevista que pode ser assistida no final da matéria.

Outra novidade que terá no Parque de Exposições será a distribuição dos stands e a variedade de empresas que estarão expondo e comercializando seus produtos.

“Mudou um pouco a distribuição dos stands e, além dos tradicionais, criamos uma área para os expositores que prestam serviços. Vamos ter também lojas de roupas e sapatos em uma parte que será climatizada para receber melhor as pessoas”.

Segundo o presidente do Sindicato, todos os dias da Expo haverá shows gratuitos com bandas nacionais e regionais, que terão um espaço especial no Parque, e shows para o público católico e evangélico. “Teremos shows durante a Expo Gurupi que acontecerão todos os dias durante a Exposição, e o primeiro que estamos anunciando é o Raí Saia Rodada, que acontecerá na véspera de feriado, no dia 30 de abril”, disse.

Em seguida, ele completou sobre a importância de resgatar o rodeio que acontecerá durante os dias 02 a 04 de maio, a vaquejada no Parque Messias da Silveira durante os dias 03 até 05 de maio e o rodeio que acontecerá entre os dias 02 a 04 de maio.

Parque de Exposição em ruínas.

Sem parcerias, seria difícil superar os desafios de reconstruir o Parque de Exposição de Gurupi, com investimentos pesados para sua reestruturação física, fiscal e financeira.

“Iniciamos com o primeiro leilão em prol do Sindicato Rural, em parceria com a Futrica, e conseguimos arrecadar um valor que permitiu fazer a reforma. Com isso, estamos conseguindo trabalhar até a Exposição Agropecuária. Vamos reformar todos aqueles bares que havia na lateral do Parque. Um deles tinha desmoronado e outros estavam prestes a cair. Estamos reformando todos”, disse João Victor Stival.

“A gente só está conseguindo fazer esta festa e feira de negócios deste tamanho, graças também ao apoio que estamos tendo; tanto da população, quanto dos empresários e do poder público, como a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, deputados estaduais como Eduardo Fortes, Gutierres Torquato, Júnior Geo, Claudia Lelis, Olyntho Neto, Léo Barbosa, Eduardo Motoan e os deputados federais Carlos Gaguim, Ricardo Ayres e Alexandre Guimarães. Todos estão aqui nos apoiando e fazendo com que a festa e a Exposição Agropecuária sejam a melhor e maior possível, resgatando toda a tradição da Exposição Agropecuária de Gurupi”, arrematou o presidente que terá a partir deste ano seguir inovando para gerar impactos positivos esperados pela comunidade e o setor agropecuário e o da agroindústria.