Gurupi é escolhida para sediar 1º leilão presencial da Nelore OL no Tocantins, com negócios acima de R$ 1 milhão

Gurupi foi a cidade escolhida para receber o primeiro leilão presencial da marca Nelore OL no Tocantins, realizado no último sábado (21). Segundo a organização, o remate movimentou cerca de R$ 1,1 milhão , com a venda de 60 animais entre touros e matrizes, e registrou forte adesão de criadores da região sul do estado. Por Wesley Silas

A pecuária tocantinense ganhou um novo evento de referência no fim de semana com a realização, em Gurupi, do primeiro leilão presencial da Nelore OL no estado. O remate ocorreu no Recinto Zona da Mata e, conforme balanço divulgado pela organização, somou aproximadamente R$ 1,1 milhão em negócios.

O evento reuniu mais de 100 participantes presencialmente e também alcançou público em outras regiões por meio de transmissão ao vivo no Canal Leilões, no YouTube. A estratégia ampliou o alcance do remate e atraiu compradores de fora do Tocantins. Remate reuniu mais de 100 participantes no Recinto Zona da Mata, ofertou 60 animais e manteve cerca de 80% das compras no próprio estado.

A oferta foi composta por 60 animais: 30 touros Nelore OL e 30 matrizes, descritos como selecionados com foco em desempenho produtivo, qualidade genética e adaptação às condições do Brasil Central — um conjunto de características valorizado por pecuaristas em regiões de clima e manejo semelhantes ao do Tocantins.

Compras concentradas no estado

O resultado comercial apontou predominância de compradores tocantinenses. De acordo com os organizadores, cerca de 80% dos animais ficaram no Tocantins, adquiridos por criadores localizados em um raio aproximado de 120 quilômetros de Gurupi. Os demais lotes foram arrematados por pecuaristas do sul do Pará e do norte de Goiás, indicando interesse regional pela genética ofertada.

A organização também informou que os touros tiveram médias acima de R$ 19 mil , o que contribuiu para o volume financeiro total da edição.

Em declaração atribuída ao coordenador comercial da Nelore OL, Lucas Nunes, o desempenho do leilão reforça o posicionamento da marca no estado. “Realizar nosso primeiro leilão presencial no Tocantins e alcançar esse resultado indica que a genética Nelore OL está alinhada às demandas do produtor”, afirmou.