Haras do grupo Monte Sião, sediado no Tocantins, vira referência mundial em bovinos e equinos

da redação

Com foco na criação de bovinos e equinos de alta qualidade, o Grupo Monte Sião, localizado no “coração do Brasil”, segue ganhando destaque, fazendo história e já é referência mundial em animais Puros de Origem.

Bovinos e Equinos, como a campeã de vaquejada no Brasil, Dinastia Apollo Roxo; a vaca 6180, recordista mundial em venda de aspiração; a vaca modelo, destaque na ExpoZebu 2023, tendo o maior Mérito Genético Econômico (MGTE) e a vaca Jade, celebridade da Monte Sião, após ganhar destaque em rede nacional devido ao seu desempenho como líder do sumário de avaliação do Programa de Melhoramento Genético (PMGZ) por dois anos consecutivos e a terceira melhor matriz genotípica da safra de 2014 na Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores (ANCP).

O grupo, que conta em sua sede com a Agropecuária Monte Sião, Genética Monte Sião e o famoso Monte Sião Haras, que em pouco tempo já se consolidou como um dos melhores haras ao adquirir e ofertar para criadores, animais com genética e resultados superiores e comprovados.

Monte Sião Haras

Um verdadeiro revolucionário! Criado há pouco mais de seis meses, o haras localizado em Porto Nacional, a 60 quilômetros de Palmas (TO), reúne um dos melhores plantéis do mundo e recentemente ficou em destaque em todo o mundo após realizar no epicentro dos grandes negócios, o maior leilão do país, o “Extraordinário”. Em sua sede, cavalos recordistas mundiais como Yellow Diego, Ease Jeck Diego, dentre outros animais, recebem cuidados especiais por meio de um time de profissionais altamente capacitados.

O haras, ainda conta com diversas baias com ventilação, bebedouros de água corrente 24 horas, pista de vaquejada, redondel, área de banho dos animais, projeto de pastejo rotacionado, adubado e irrigado com o objetivo de garantir um capim de qualidade durante todo o ano, além de espaço de negócios para pecuaristas e visitantes.

Genética Monte Sião

Na fazenda, a Genética Monte Sião é fundamental para pesquisas e o melhoramento genético de equinos e bovinos. Atualmente, a Monte Sião conta com os melhores animais de genética do país e conta com um banco de mais de 600 doadoras. Para isso, um laboratório com equipamentos de tecnologia avançada já está sendo finalizado dentro da sede com vistas a trazer ainda mais avanço e desenvolvimento para os animais puros de origem.

Com a nova estrutura, será possível a manipulação de embriões e sêmen, fechando o trabalho realizado no campo de acasalamento e na escolha personalizada de cada touro, utilizando inseminação ou fertilização in vitro.

Agropecuária Monte Sião

A fazenda, que chama a atenção de visitantes logo na chegada, devido à sua pastagem verde, é a responsável por um projeto inovador. O pastejo rotacionado, adubado e irrigado é referência e também já foi assunto em rede nacional, isso porque, o projeto permite que o capim fique verde o ano inteiro mesmo durante o grande período de estiagem, ou seja, época em que o solo perde umidade devido à falta de chuvas e a pastagem fica com baixo rendimento para alimentação dos animais.

Além do benefício de pasto verde, o projeto tem produção de matéria verde, ou seja, folha e massa o ano todo, o que aumenta a produtividade por hectare, e, consequentemente, contribui para o balanço positivo de carbono da propriedade, ajudando na rentabilidade e na redução de gases do efeito estufa.