Integração entre Tocantins e Goiás marca visita de superintendente do Senar a Peixe e Gurupi

Por Wesley Silas

O superintendente do Senar-GO, Dirceu Borges, cumpriu agenda no sul do Tocantins para acompanhar as inovações do setor durante a Farm Day Fazendão, em Gurupi. No último sábado (18), o dirigente esteve em Peixe, onde se reuniu com o presidente do Sindicato Rural do município, Pedro Luiz Prevedello, para tratar da integração entre as federações e o fortalecimento do agronegócio regional.

​Zootecnista de formação, Borges ressaltou a proximidade produtiva entre os estados. “Goiás e Tocantins são irmãos. É uma satisfação compartilhar o conhecimento que temos em Goiás com os produtores tocantinenses por meio do Senar e dos sindicatos rurais”, afirmou. O superintendente destacou ainda a evolução da fronteira agrícola local, mencionando que a chegada consolidada da agricultura potencializa o desenvolvimento regional. “O Brasil é um celeiro mundial que alimenta mais de um bilhão de pessoas e o fortalecimento dessas fronteiras é essencial para o país”.

​Para o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Prevedello, a presença da liderança goiana reforça o papel institucional da entidade na preparação da mão de obra. “O Senar é quem capacita o nosso povo e abre as portas para o mercado de trabalho. Nosso município tem avançado significativamente na oferta de cursos preparatórios, o que é fundamental para atender as exigências atuais do setor”, destacou Prevedello.

​Tecnologia e qualificação no campo

​A integração entre lideranças do Senar e sindicatos locais evidencia a transição da agropecuária para um modelo pautado pela precisão. Com o avanço de ferramentas como a agricultura digital, o monitoramento por telemetria e o manejo genético de ponta, a tecnologia no campo deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito básico de sobrevivência no mercado.

​Nesse cenário, a atuação do Senar é estratégica. A instituição funciona como o principal agente de atualização, transformando a mão de obra em capital humano capaz de gerir sistemas complexos. O investimento em maquinário de última geração só se traduz em produtividade real quando acompanhado de treinamento especializado. Portanto, o intercâmbio de experiências entre estados como Goiás e Tocantins garante que o conhecimento técnico acompanhe a velocidade das inovações, assegurando a competitividade do agro brasileiro frente às demandas globais.