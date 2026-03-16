João Damasceno de Sá Filho, associado da Aprosoja Tocantins, concorre ao Prêmio Personagem Soja Brasil 2025/26

Produtor representa o Estado na disputa pelo prêmio nacional da soja promovido pelo Canal Rural.

Por Redação

O produtor rural João Damasceno de Sá Filho, associado da Aprosoja Tocantins, está entre os candidatos ao Prêmio Personagem Soja Brasil 2025/26, iniciativa do Canal Rural que reconhece produtores e pesquisadores que contribuem para o desenvolvimento da cultura da soja no país.

A votação para o Prêmio Personagem Soja Brasil 2025/26 está aberta ao público e pode ser feita pela internet. Para apoiar o produtor tocantinense, basta acessar o link abaixo e registrar o voto: https://personagemsojabrasil.canalrural.com.br/2026.

A indicação destaca histórias de dedicação ao campo e de contribuição para o avanço da produção agrícola brasileira. No caso de João Damasceno, a trajetória no agro está ligada à tradição familiar e à evolução da produção rural no Tocantins.

A propriedade da família, a Fazenda Brejinho em Pedro Afonso -TO, foi adquirida ainda na década de 1940 e, ao longo dos anos, passou por diferentes ciclos produtivos até consolidar a soja como uma das principais atividades. Segundo o produtor, o interesse pela cultura surgiu a partir da convivência com o campo e do desejo de dar continuidade ao trabalho iniciado pelas gerações anteriores.

“O sonho sempre foi produzir soja. Fui acompanhando o desenvolvimento da cultura ao longo dos anos e quis seguir os passos da minha família, investindo na produção e na melhoria da propriedade”, afirma.

A soja começou a ganhar espaço na fazenda a partir da safra 1993/94. Com o tempo, a atividade se expandiu e passou a contar com investimentos em mecanização, tecnologia e estrutura produtiva.

Hoje, além da soja, a propriedade também trabalha com milho safrinha, gergelim, confinamento de gado de corte e cultivo de seringueira, além de possuir estrutura própria para secagem e armazenamento de grãos. A fazenda também adota práticas de integração entre lavoura e pecuária, estratégia que contribui para a diversificação da produção e para o manejo sustentável do solo.

Para a presidente da Aprosoja Tocantins, Caroline Barcellos, a presença de um produtor associado entre os concorrentes ao prêmio nacional reforça o protagonismo do estado na produção agrícola brasileira.

“A história do João representa a dedicação e o espírito empreendedor dos produtores tocantinenses, que investem em tecnologia, gestão e inovação para fortalecer a produção de soja no estado”, destaca.

Segundo ela, o reconhecimento também evidencia o papel do Tocantins como uma das novas fronteiras agrícolas do país. “Quando um produtor do nosso estado ganha visibilidade em uma premiação nacional, também mostramos ao Brasil a força do agro tocantinense e o trabalho de quem está no campo todos os dias”, completa.

A participação popular é fundamental para valorizar histórias que ajudam a construir a agricultura brasileira e reconhecer o trabalho dos produtores que contribuem para o desenvolvimento do setor.