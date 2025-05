Monte Sião Haras aposta em genética única no Quarto de Milha e anuncia aquisição do Inquestionável Parth

A nova aquisição de um dos principais haras da atualidade é uma das grandes apostas para este ano dentro da maior modalidade equestre tradicional no Brasil.

Por: Jornalista Mychelle Tauane

O Monte Sião Haras pertencente ao Grupo Agropecuário Monte Sião, do Tocantins, elevou mais uma vez o seu plantel e repercutiu nas redes sociais ao anunciar no último sábado, 10, na cidade de Arapiraca, Alagoas, a aquisição do alazão Inquestionável Parth, que nascido em 10 de julho de 2018, já acumula pontos pela ABQM. O animal, que já é destaque no Campeonato Brasileiro de Vaquejada, possui um bom desempenho em provas oficiais com uma genética única, beleza sem igual, inteligência, força e velocidade absoluta. A nova aquisição de um dos principais haras da atualidade é uma das grandes apostas para este ano dentro da vaquejada, uma modalidade equestre tradicional no Brasil.

Além do animal, o Monte Sião Haras reúne um dos melhores plantéis do mundo. Em sua sede, cavalos recordistas mundiais como Dinastia Apollo, Henryetta Jeck, Ease Jeck, Etna Cast, Eternala Jeck, Bárbara Fit, dentre outros animais, recebem cuidados especiais por meio de um time de profissionais altamente capacitados. O haras, conta ainda com diversas baias com ventilação, bebedouros de água corrente 24 horas, pista de vaquejada, redondel, área de banho dos animais, projeto de pastejo rotacionado, adubado e irrigado com o objetivo de garantir um capim de qualidade durante todo o ano, além de espaço de negócios para pecuaristas e visitantes.

Na ocasião, o Diretor do Monte Sião Haras, Renato Pereira, falou sobre a nova aquisição. “O Monte Sião Haras sempre busca animais com exatamente as mesmas características do Inquestionável, que inclusive vem se destacando nas pistas e dentro das faixas é bastante poderoso por sua velocidade e força”, pontuou Renato Pereira.

Leandro Júnior, Gestor de Negócios do Monte Sião Haras, afirmou que o animal representará o haras nas próximas semanas. “Esse é um cavalo que terá um futuro promissor e é uma das grandes apostas do Monte Sião Haras, prezamos por qualidade e genética diferenciada. O inquestionável Parth agora faz parte do Monte Sião Haras e já deverá estrear nas pistas de vaquejada em breve”, destacou Leandro Júnior.

O antigo proprietário e Hexacampeão Brasileiro de Vaquejada, Celso Vitório, pontuou sobre o sentimento de ver o animal pertencendo a uma família reconhecida no mundo equestre. “É um orgulho muito grande ver que o nosso cavalo da família agora irá pertencer à família Monte Sião Haras. Desejo muito sucesso e estamos todos torcendo e vibrando nessa nova trajetória do Inquestionável Parth”, pontuou Celso Vitório.