Nelore Tocantins participa de apresentação do “Programa Senar Serviços” com foco em ESG

A Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT) marcou presença, nesta terça-feira, 10, na apresentação do “Programa Senar Serviços”. O evento, realizado no Sebrae em Gurupi, incluiu palestras e debates voltados para o aprimoramento do agronegócio regional, com ênfase em práticas de sustentabilidade e o conceito ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

O ESG foi abordado como um conjunto essencial de práticas para o desenvolvimento sustentável, abrangendo a conservação do solo e da água, gestão de recursos hídricos, gerenciamento de resíduos, manejo integrado de pragas e adequação ambiental, bem como aspectos sociais, como saúde e segurança no trabalho, prevenção de acidentes, conformidade com normas e legislação trabalhista, e capacitação e treinamento. O eixo de Governança focou na gestão transparente, administração responsável e integridade nas instituições.

Entre os palestrantes estiveram Fabrício Vasconcelos, Diretor ATEG do Senar Tocantins, Bárbara Evelyn, também representante da instituição, e Ricardo Arioli, consultor de grãos da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). O programa apresentou serviços e suporte técnico aos produtores rurais, com o objetivo de modernizar e aumentar a eficiência no campo.

A presidente da Nelore Tocantins, a empresária e pecuarista Andrea Stival, ressaltou a importância dos eixos ESG para o setor.

“Já estamos implementando práticas nas nossas operações, como no projeto Cooperar e nas fazendas associadas. Embora ainda não na mesma escala de grandes empresas, nosso trabalho nessa área está bastante avançado. É fundamental para o setor pecuário iniciarmos uma governança que integre os eixos social e ambiental”, afirmou.

A ACNT, comprometida com a inovação e o desenvolvimento tecnológico na pecuária estadual, destacou a relevância da colaboração com instituições de apoio ao produtor rural, como o Senar e a CNA, para fortalecer a cadeia produtiva do Tocantins e alinhar-se às melhores práticas de ESG.

Por Yuri Felipe Sousa/Kiw Assessoria de Comunicação.