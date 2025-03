Organização da Agrotins 2025 abre cadastro para expositores interessados em participar da Feira

da redação

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) está com o cadastro aberto para expositores interessados em participar da edição de 2025. Realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), a feira celebra seus 25 anos como um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil e ocorrerá entre os dias 13 e 17 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

Empresas, instituições e produtores que desejam garantir um espaço no evento podem acessar o edital de chamamento público no site da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), responsável pela comercialização das áreas destinadas aos expositores, em parceria com a Seagro. No documento, estão disponíveis todas as regras, documentação necessária para inscrição, valores e demais informações sobre a participação.

O presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, destaca que o objetivo da feira é proporcionar um espaço organizado e eficiente, garantindo a melhor experiência possível para empresas e instituições. “A Agrotins é um espaço de difusão de conhecimento, troca de experiências e fechamento de grandes negócios. A cada edição, a feira se fortalece como um evento essencial para quem busca inovação e oportunidades dentro do agronegócio”, pontua.

Em 2024, a Agrotins bateu recordes, consolidando-se como uma referência no setor. A feira movimentou mais de R$ 4,2 bilhões em negócios e recebeu mais de 232 mil visitantes de diversas regiões do país. Para 2025, a expectativa é superar esses números.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, reforça a importância da Agrotins para o desenvolvimento do setor agropecuário. “Chegamos aos 25 anos da Agrotins com um histórico de inovação e fortalecimento do agronegócio no Tocantins e no Brasil. Nossa meta é que esta edição seja a maior e mais tecnológica de todas, ampliando as oportunidades de negócios, promovendo o intercâmbio de conhecimento e fortalecendo ainda mais o setor produtivo. Convidamos empresas, produtores e instituições a participarem desse grande evento, que é uma vitrine para as tendências do agro”, salienta.

Estrutura

O Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha possui uma área superior a 200 mil m², dividida em mais de 500 lotes. Destes, 420 estão disponíveis para comercialização e exposição. O evento reúne produtores rurais, empresas, pesquisadores e especialistas do setor, em um ambiente voltado à inovação, tecnologia e negócios. A feira conta com setores para exposição de animais, máquinas, equipamentos, sementes, soluções tecnológicas, serviços, restaurantes, entre outros, com dimensões variadas de acordo com a localização e o ramo de atuação.

Para eventuais dúvidas sobre o cadastro, os interessados podem entrar em contato pelos números: (63) 3218-7282 e (63) 99986-0481, ou pelo e-mail [email protected].

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.