Porto Nacional registra quase R$ 2,8 bilhões em vendas para o exterior; cidade fica no posto 145° no Brasil

da redação

Apesar de problemas climáticos e atraso no plantio da safra 2023/2024, Porto Nacional, Capital do Agro do Tocantins, conseguiu terminar o terceiro ano consecutivo na ponta entre os exportadores do Estado. Ao todo, o município comercializou para o exterior US$ 460,3 milhões no ano passado (praticamente R$ 2,8 bilhões na cotação desta terça-feira).

Em dólar, o valor é o terceiro maior da história da cidade, perdendo apenas para 2023 (US$ 612 milhões) e 2022 (US$ 570 milhões). A vantagem de Porto Nacional sobre a segunda colocada Palmas é muito expressiva – US$ 125,5 milhões (mais de R$ 763 milhões).

Para o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, os números mostram que o agro do município é uma potência econômica e precisa ser valorizado. “De nossa parte, ao mesmo tempo em que mantemos o apoio permanente aos pequenos produtores, cuidamos do grande agronegócio e estamos sempre dispostos a contribuir com a melhora da estrutura. As cerca de duas dezenas de 20 pontes de concreto que fizemos na primeira gestão é uma prova disso, elas beneficiam todos”, pontua Ronivon, ao destacar ainda que a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da cidade atraiu muitas empresas do setor para Porto Nacional. No Brasil, Porto Nacional ficou na posição 145 no ranking de exportadores.

De tudo que Porto Nacional exportou, 88% corresponde a soja e derivados de soja (tortas e outros resíduos). Em volume, foram 644 mil toneladas de soja e 283 mil toneladas de torta e derivados de soja.

Outros 8% correspondem ao milho, cereal que teve seu plantio muito prejudicado em 2024 por causa da colheita tardia da soja. Em quantidade, Porto Nacional vendeu para o exterior 179 mil toneladas de milho. Os 4% restantes se dividem principalmente em legumes de vagem, depois sementes e alguns produtos industrializados.

Representação no Estado

A redução das exportações também atingiu o Estado como um todo, que exportou em 2024 US$ 2,5 bilhões contra US$ 3 bilhões de 2023. Mesmo assim, a posição de Porto Nacional teve pouca alteração, com a cidade totalizando 18% de todas as exportações do Estado, enquanto no ano anterior o percentual ficou em 20%.

Previsão para 2025

Com as chuvas chegando regularmente e um plantio excelente no final de 2024, a expectativa para a safra 2025 é muito boa. Isso, em que pese a queda nos preços internacionais das principais commodities, pode alavancar ainda mais as exportações de Porto Nacional. Outro fator positivo é que parte da produção já começou a ser industrializada na região, o que gera empregos e renda.

Principais números:

Porto Nacional – em primeiro nas exportações pelo terceiro ano seguido (2024, 2023 e 2022)

Total exportado em dinheiro – US$ 460 milhões (R$ 2,8 bilhões)

Soja e derivados de soja – 88% do total exportado por Porto Nacional

Milho – 8% do total exportado por Porto Nacional

Participação de Porto Nacional nas exportações do Estado – 18%

Posição no ranking nacional – 145

Daniel Machado

Secom Porto Nacional