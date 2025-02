Presidente da Nelore Tocantins participa de reunião sobre Fundo Garantidor de Investimentos

da redação

A Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (SEAGRO), em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), realizou na quinta-feira, 27, uma reunião estratégica sobre o Fundo Garantidor de Investimentos. O encontro aconteceu na sala de reuniões do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, e contou com a participação da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT), representada pela presidente Dra. Andrea Stival.

Durante o evento, foram apresentados os mecanismos de funcionamento do fundo, com ênfase nas oportunidades de financiamento para o fortalecimento da agroindústria nas principais cadeias produtivas do estado. Também foram destacadas as instituições financiadoras potenciais, oferecendo uma visão abrangente dos recursos disponíveis para investimentos no setor.

A reunião foi coordenada por Sibá Machado, chefe do Escritório da SUDAM, e contou com a presença de representantes de diversas pastas relacionadas. A participação da ACNT e de muitas outras instituições e associações do setor agropecuário foi considerada essencial para fortalecer o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins.

Para a presidente da ACNT, Dra. Andrea Stival, o encontro foi de suma importância para a agropecuária local. Ela ressaltou que a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para atrair investimentos ao setor e impulsionar o crescimento da cadeia produtiva, especialmente de carne suína no Tocantins. “Este é um momento único para fortalecer ainda mais o nosso agronegócio, possibilitando o acesso a recursos que vão fomentar a competitividade e a sustentabilidade da pecuária tocantinense”, afirmou.