Reunião com ministro Paulo Teixeira debate desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no Tocantins

da redação

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Polo de Agricultura Irrigada do Sudoeste do Tocantins foi tema central de uma reunião realizada nesta semana com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e diversas autoridades do setor agropecuário. O encontro contou com a participação do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, do presidente da APROEST, Carlos Milhomem, de representantes do Banco da Amazônia (BASA), da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins, além dos ministros Wellington Dias (MIDS) e Waldez Góes (MIIDR).

O debate teve como foco a implementação de políticas de crédito rural, incentivo ao cooperativismo, restauração florestal, educação no campo, combate à fome e investimentos em infraestrutura para fortalecer a produção agrícola no estado. Tocantins se destaca como um dos principais polos de produção do Brasil, desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional do país.

Durante a reunião, os participantes discutiram estratégias para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio sustentável, garantindo mais oportunidades para pequenos e médios produtores e fortalecendo a economia rural do estado.