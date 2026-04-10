Senador Eduardo Gomes articula fortalecimento do agro e destaca R$ 14,5 milhões para o sistema FAET/SENAR no Tocantins

Por Redação

Em agenda nesta sexta-feira, 10, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes participou de café da manhã com lideranças do setor produtivo para discutir o futuro do agro no Tocantins e a ampliação de investimentos no sistema FAET/SENAR.

O encontro reuniu o presidente da Faet e do Sebrae Tocantins, Paulo Carneiro; a presidente do Sindicato Rural de Almas, Sandra Carneiro; o superintendente do Senar Tocantins, Rayley Luzza; o superintendente da Faet Tocantins, Miller Santana; o prefeito de Almas, Neri; e o pecuarista Sidimar Gomes.

Durante a reunião, o senador colocou em pauta o fortalecimento institucional da FAET/SENAR, com foco em qualificação profissional, assistência técnica e geração de oportunidades para produtores rurais no Tocantins.

Eduardo Gomes destacou a destinação de R$ 14,5 milhões para o sistema FAET/SENAR ao longo do mandato, voltados ao desenvolvimento do agro e à estruturação de ações no campo. Parte desses recursos já foi executada em diferentes exercícios orçamentários, somando R$ 11,5 milhões concluídos