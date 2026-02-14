Sindicato Rural de Gurupi entrega kits de sementes a produtores rurais de Cariri do Tocantins

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi realizou, ontem, a entrega de kits de sementes a produtores rurais do Assentamento Santa Rita, no município de Cariri do Tocantins. A ação foi conduzida pelo presidente da entidade, João Victor Stival, que esteve presente fazendo a distribuição diretamente aos produtores.

A iniciativa foi viabilizada por meio de parceria com o Governo do Tocantins, Secretaria de Agricultura e Pecuária, FAET/SENAR e apoio do deputado estadual Eduardo Fortes, além do apoio da Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins e da Secretaria da Mulher.

Os kits, compostos por sementes e insumos essenciais para o plantio, irão contribuir diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar, permitindo que diversos produtores iniciem ou ampliem suas lavouras, aumentem a produtividade e garantam mais sustentabilidade às atividades no campo.

Durante a ação, João Victor Stival destacou a importância da união entre as instituições para que os benefícios cheguem de forma concreta ao produtor rural:

“Nosso compromisso é apoiar o produtor com ações práticas. Essas sementes representam oportunidade de produção, geração de renda e mais segurança para as famílias do campo.”

A entrega reforça o papel das parcerias no desenvolvimento rural e evidencia o trabalho conjunto em favor do homem e da mulher do campo, promovendo mais condições de produção, dignidade e crescimento para as comunidades da região.