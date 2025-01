Tambaqui é o peixe mais produzido no Tocantins e o mais consumido pelos tocantinenses

da redação

O Tocantins vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional de produção de peixe, configurando em 18º lugar, com potencial para estar entre os cinco maiores produtores do país até 2027. Enquanto isso, por aqui, o pescado que representa o Estado, sem sombra de dúvidas é o tambaqui.

O tambaqui é o principal peixe produzido e representa 48% do volume de produção do Estado, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). Ele é também o peixe mais consumido nos lares tocantinenses. Existem ainda os híbridos tambacu e tambatinga, que representam 34% dos pescados produzidos e, por último, porém não menos importante, o pintado e seus híbridos que estão representados em 10,49% do volume de produção.

Segundo o diretor de Desenvolvimento da Aquicultura da Sepea, Thiago Tardivo, o tambaqui desempenha um papel fundamental na produção aquícola no Estado. Para ele, a espécie é a mais desenvolvida da nossa cadeia produtiva. “O tambaqui e os peixes redondos, os demais híbridos, representam mais de 80% da produção do Tocantins. sendo que o Tocantins, tem uma cadeia consolidada de alevinos, é um Estado que exporta alevinos para outros estados circunvizinhos, tem uma grande produção em viveiros, barramentos e também tem quatro agroindústrias que atuam somente com a espécie, então, é a espécie mais produzida e desenvolvida na cadeia produtiva do nosso Estado”, ressaltou.

Sobre o tambaqui

Sendo o peixe mais produzido e consumido no Tocantins, a Sepea destaca algumas características desse pescado que é uma das riquezas da aquicultura local. O tambaqui é um peixe amazônico (encontrado na região da Amazônia Legal Brasileira), com um formato arredondado e uma mancha escura na parte da barriga. Seu nome científico é Colossoma macropomum e ele é rico em ômega 3, proteínas e minerais.

Sua carne tem sabor mais adocicado e os benefícios de seu consumo são vários, entre eles: proteção cardiovascular, prevenção de doenças neurodegenerativas, saúde da tireoide, energia para a prática de atividades físicas, além de ter propriedades anti-inflamatórias e para quem tem interesse, a proteína do tambaqui pode auxiliar no emagrecimento saudável ao ser incluída na dieta.

Na culinária o tambaqui é versátil, pode ser preparado de várias formas: assado, ensopado, frito, usando vários temperos ou simplesmente com um toque de sal, pimenta e limão.