Agrotins 2024: Termina nessa terça, 30, prazo para cadastramento de expositores

Por Redação

Para os interessados em expor produtos e/ou serviços na 24ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), o prazo para participar encerra nessa terça-feira, 30 de abril. O edital de chamamento público pode ser conferido no endereço eletrônico www.to.gov.br/ tocantinsparcerias- agrotins2024 com regras, ficha de cadastro e demais informações.

A edição de 2024 contará com crescimento de cerca de 20% da área na sua infraestrutura, com 500 mil metros quadrados de espaço para receber mais de 190 mil pessoas, entre os 14 a 18 de maio, em Palmas. Pequenos, médios e grandes produtores rurais, bem como profissionais e técnicos do agronegócio são destaques na feira.

Realização

A Agrotins é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais.