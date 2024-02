Apesar de recuo, indústria do Tocantins está otimista

Por Redação

A indústria tocantinense encerrou 2023 com redução na produção e no emprego, é o que revela a Sondagem Industrial, estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e divulgado nesta quarta-feira, 31. Os dados são referentes ao 4º trimestre e indicam desaquecimento do setor no período.

Além da redução na produção (41 pontos) e no número de empregados (47 pontos), com os dois índices abaixo da linha divisória dos 50 pontos, a utilização da capacidade instalada das indústrias tocantinenses também reduziu de 65% para 61% entre setembro e dezembro do ano passado, mostra a pesquisa.

A dificuldade para conseguir crédito foi outro problema enfrentado pelos empresários ao longo do trimestre analisado, bem como o desempenho financeiro, que ficou abaixo do esperado. Por outro lado, a intenção de investimento cresceu e passou de 51 para 56 pontos de outubro de 2023 para janeiro de 2024.

A técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz, explica que durante os meses de dezembro é comum observar uma queda no desempenho do setor industrial, refletida tanto na produção quanto no emprego. “Entretanto, merece destaque uma postura mais otimista por parte dos empresários em relação a investimentos, mesmo diante dos desafios persistentes na obtenção de crédito”, pontua.

Embora tenha registrado uma leve queda de 0,1 ponto no período, o indicador de Expectativas ficou acima dos 50 pontos, indicando otimismo dos industriais tocantinenses para os próximos seis meses. O ICEI nacional ficou em 53,2 pontos, apontando confiança e otimismo dos empresários do setor como um todo, ao contrário do Tocantins.

Texto: Júnior Veras

Foto: Arquivo/FIETO