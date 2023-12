APROEST e Agência Nacional de Águas visitam projetos de agricultura irrigada em Lagoa da Confusão (TO) nesta terça, 05

Por Redação

O superintendente adjunto de Regulação de Usos da Água da Agência Nacional de Águas (ANA), Patrick Thomas, e especialistas do órgão visitam nesta terça-feira, 05, o município de Lagoa da Confusão, região Sudoeste do Tocantins. Acompanhados pelo presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (APROEST), Wagno Milhomem, a comitiva vai percorrer áreas de agricultura irrigada, elevatórias e se reunir com produtores utilizam água do Rio JAVAÉS, uma vez que a ANA é a responsável pela outorga de uso, pois rio é Federal.

A região se destaca por abrigar o maior projeto de agricultura irrigada por subinundação da América Latina. Produtos cultivados na região, como arroz, soja para sementes milho, feijão caupi/mungo e melancia, chegam à mesa de milhares de brasileiros, além de serem exportados para outros países, gerando emprego, renda e movimentando positivamente a economia dos municípios.

“É uma visita extremamente importante. Com a irrigação é possível triplicar a produção de alimentos sem precisar abrir novas áreas”, destacou o presidente da Aproest Wagno Milhomem. “O Tocantins pode e deve ampliar suas áreas irrigadas, de forma sustentável e sempre seguindo as leis vigentes. Vamos gerar mais emprego e renda, movimentar a economia e alcançar novos mercados consumidores”, complementou ele.

Também participam da visita o coordenador de Regulação de Usos em Sistemas Hídricos Locais da ANA, Bruno Collischonn; o especialista em Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA, André Onzi; a coordenadora de Fiscalização de Usos, Juliana Dias Lopes; o especialista em Geoprocessamento, Daniel Assumpção; e o especialista em Recursos Hídricos e Saneamento Básico, Lucimar Rezende.

Programação

DATA: 05 de dezembro 2023

LOCAL: Lagoa da Confusão – TO

PROGRAMAÇÃO 05/12/23

8h00-Visita Técnica

✓ Fazenda Dois Rios Ltda

✓ Elevatórias Rio Formoso

12h00 – Almoço – Fazenda Dois Rios

14h00 – Visita Técnica – Fazenda Barreira da Cruz 19h30 – Jantar de encerramento (sede da APROEST)

Importância da agricultura irrigada

O Brasil é um dos poucos países do mundo capazes de elevar a sua produção agrícola irrigada sem comprometer o meio ambiente. O país tem mais de 12% das reservas de água doce e algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo.

“E a quantidade de água utilizada no país, pela agricultura irrigada, representa menos de 0,6% do que existe nos nossos rios. Além disso, grande parte da demanda hídrica desta cultura é suprida via água da chuva”, ressaltou o fundador, coordenador da Renai (Rede Nacional de Irrigantes) e pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Rodrigues.

Lineu Rodrigues destaca ainda que “a irrigação é sem dúvida, a tecnologia com maior potencial de contribuir para o aumento da segurança alimentar e ambiental, bem como a redução da fome e da pobreza, além de gerar grande números de empregos”.