Aspiração de Jade, vaca adquirida recentemente por um dos maiores grupos agropecuários do Tocantins é leiloada por R$ 900 mil no interior de Minas Gerais

O evento foi realizado no 9º leilão da Fazenda Sisan e 41ª Expo Janaúba

Por: Jornalista Mychelle Tauane

A vaca Jade, adquirida recentemente na ExpoZebu 2024, pela Nelore Monte Sião, um dos maiores grupos agropecuários do Tocantins, por quase R$ 2 milhões, foi a atração mais esperada da 9ª edição do Leilão da Fazenda Sizan e 41ª Expo Janaúba, localizada no interior de Minas Gerais. A novidade da “fábrica de campeões” disponibilizada por meio do Tocantins para o evento foi a sua aspiração, que na ocasião, foi leiloada e arrematada pelo valor de R$ 900 mil.

Para o procedimento de aspiração, será usada no animal puro de origem uma biotécnica reprodutora moderna que tem como principal objetivo coletar os oócitos da Jade para serem fecundados em laboratório e transferidos em uma fêmea receptora de quem adquiriu os óvulos. Após o procedimento realizado, o grupo do Tocantins, Monte Sião, oferta uma garantia ao beneficiário de até dois casais puros de origem, sendo duas fêmeas e dois machos.

O Gestor de Agronegócios da Nelore Monte Sião, Leandro Luiz Júnior, esteve presente no evento e falou sobre o sucesso do animal em todo o país. “Estamos muito felizes por essa aquisição da Jade porque veio para benefício não só da Nelore Monte Sião. Hoje, aqui em Minas Gerais, a Jade bateu o recorde neste leilão e a felicidade maior é por saber que, por meio de um dos maiores grupos agropecuários do nosso Tocantins, estamos levando para todo o país uma genética melhorada, de qualidade e que impactará diretamente na população. Só temos a agradecer e dizer que no Tocantins e na Nelore Monte Sião temos uma das melhores genéticas do Brasil”, garantiu Júnior.

Conheça Vaca Jade

O animal Jade FIV, puro-sangue nelore, avaliado em torno de R$ 2 milhões, possui 10 anos de vida, 51 filhos, sendo 38 registrados e seis partos, avó de 5 touros de centrais, ou seja, animais cuidadosamente criados com foco em características genéticas desejáveis.