Aura Minerals celebra avanços e conquistas no estado do Tocantins

Por Redação

A Aura Minerals, mineradora de ouro e cobre com atuação nas Américas, soma resultados que chancelam o compromisso reafirmado diariamente com a missão, visão e valores que regem as estratégias da companhia. A atuação pautada pelo plano de crescimento sustentável encontra nas conquistas da marca, o incentivo para seguir expandindo os seus negócios. No Brasil, a dedicação da empresa se reflete em números que inspiram investimentos para crescer de forma responsável e consciente.

Em Almas, no Tocantins, a empresa apostou em um projeto desafiador que já começou a apresentar resultados. Desenvolvida dentro do prazo e do orçamento previsto, a planta industrial, que é também o primeiro projeto greenfield da companhia, levou apenas cinco meses para operar com capacidade máxima e dar início à produção comercial. O feito posiciona a Aura Minerals à frente de outras referências de mercado.

“A Aura possui uma estratégia clara e definida e isso nos permite maior assertividade nos nossos projetos. A Aura Almas é um exemplo para o setor da mineração, como um projeto que pode ser conduzido, respeitando uma forte cultura institucional e atendendo aos mais altos padrões de mercado”, explica Andreia Nunes, diretora de Operações da Aura Almas.

Segundo a executiva, diversos aspectos foram determinantes para o sucesso da iniciativa como, por exemplo, o uso de tecnologias modernas voltadas para a mineração, que permitiram o avanço do projeto de maneira assertiva, e o time altamente qualificado que atuou em diversas frentes de trabalho.

“O investimento da companhia em desenvolvimento e inovação é constante. Mesmo após alcançarmos 100% da capacidade inicialmente projetada, continuamos na busca por melhorias de produção e resultados. Isso é inspirador e também fundamental para a sustentabilidade da organização”, afirma a diretora.

Dedicação e empenho dos colaboradores são definitivos para os resultados

A diretora também atribui os avanços regionais ao empenho do time de profissionais altamente qualificados e capacitados e observa que, atualmente, a Aura Minerals gera mais de 800 empregos diretos e indiretos, com profissionais que atuam na planta, na mina e na administração da unidade, e detalha que desse total, 60% representam mão de obra local – pessoas da região que foram capacitadas pela companhia para exercerem atividades na empresa.

“As pessoas estão no centro das nossas estratégias. Este é um fator definitivo para a nossa atuação e guia a nossa tomada de decisão. Para nós, tão importante quanto o que fazemos é como fazemos e por meio da nossa cultura organizacional, a Aura 360, mantemos um olhar amplo e cuidadoso sobre os impactos e benefícios das nossas ações junto aos nossos colaboradores, passando pelas comunidades e meio ambiente, até chegar à companhia. E os nossos números indicam que estamos no caminho certo, investindo em uma gestão ética que fortalece o nosso negócio e nos permite contribuir para transformar a realidade local”, observa Andreia.

Para o presidente e CEO da Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, o acolhimento e a participação da comunidade local no projeto é outro aspecto definitivo para a companhia.

“Diferente de outras atividades, que levam seus produtos para onde é mais cômodo, na mineração, nós vamos onde o minério está. E passa a ser de nossa responsabilidade a necessidade de atuar para o desenvolvimento do local onde instalamos nossas operações. E para que isso aconteça de forma benéfica para todos, precisamos contar com o apoio da comunidade local, algo que vivenciamos em Almas”, explica.

A operação no Tocantins deve ter capacidade de planta ampliada em 15% nos próximos meses considerando o Estudo de Viabilidade de Almas. Para alcançar este resultado, até o início de 2024, a mineradora deverá investir cerca de US$ 3,5 milhões ainda em 2023.