Balança Comercial do Tocantins registra queda no 1º semestre de 2024

Por Redação

Soja e carne bovina foram os principais produtos comercializados pelo estado no período.

Dados compilados pelo setor de pesquisa da Federação das Indústrias (FIETO), divulgados nesta terça-feira, 30, mostram que as exportações do Tocantins totalizaram US$ 1,4 bilhão de janeiro a junho deste ano, 18,7% a menos que no mesmo período do ano passado. Já as importações somaram US$ 67,2 milhões, ficando 65,9% abaixo do registrado anteriormente. Com esses resultados o saldo da Balança Comercial sofreu uma redução de 12,7% e ficou em US$ 1,3 bilhão.

Ao contrário do Tocantins, no 1º semestre de 2024 as exportações nacionais aumentaram 1% e as importações 4%. No entanto, o saldo da balança comercial do país ficou 5% abaixo do registrado no 1º semestre de 2023.

A soja, com um total de US$ 1,04 bilhão, e a carne bovina, com US$ 184 milhões, representando 74% e 13%, respectivamente, foram os principais produtos comercializados pelo Tocantins de janeiro a junho deste ano, alcançando 59% do volume exportado principalmente para China.

No ranking dos municípios tocantinenses que mais exportaram no 1º semestre estão Porto Nacional com US$ 298 milhões comercializados, o que representa 22,07% de participação. Houve redução de 9,87% quando comparado ao 1º semestre do ano anterior. Em seguida vem Palmas, com 15,62% de participação, e Campos Lindos com 9,47%. Os portos de São Luís (MA) e de Santos (SP) foram os principais canais de saída das exportações tocantinenses. De entrada dos produtos importados pelo estado foram o de Santos (SP) e o Aeroporto de Guarulhos (SP).

Por Júnior Veras