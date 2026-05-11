Indústria tocantinense exige mão de obra qualificada e SENAI oferta mais de mil vagas em cursos técnicos; 650 são bolsas de estudo

As matrículas podem ser feitas entre 11 de maio e 12 de junho de 2026.

Por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins está com inscrições abertas para cursos técnicos em diversas áreas industriais. Ao todo, são 1.160 vagas, sendo 650 bolsas de estudo, ampliando o acesso à formação profissional de qualidade. P

As oportunidades estão distribuídas nas unidades de Araguaína, Gurupi, Palmas, Taquaralto, e nos postos avançados de Colinas do Tocantins e Xambioá.

A oferta de cursos ocorre em um momento estratégico para o desenvolvimento econômico regional. De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, o Tocantins precisa qualificar cerca de 65 mil novos profissionais até 2027 para atender à demanda da indústria. Nesse cenário, o SENAI atua como protagonista na formação de mão de obra qualificada, alinhada às necessidades reais do setor produtivo.

Os cursos contemplam áreas como eletrotécnica, mecânica, automação, logística, tecnologia da informação, entre outras, com opções nos turnos matutino, vespertino, noturno e em formatos semipresenciais e quinzenais, proporcionando flexibilidade para diferentes perfis de estudantes.

Conforme o edital, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio ou comprovar estar regularmente matriculado no 2° ou 3° ano.

Como se matricular

As matrículas podem ser feitas entre 11 de maio e 12 de junho de 2026, de forma online pela plataforma futuro.digital ou pelo WhatsApp (63) 3229-5770. O início das aulas está previsto para 03 de agosto de 2026.

Cursos por unidade

Araguaína

· Segurança do Trabalho – Noturno – 10 bolsas

· Edificações – Noturno – 10 bolsas

· Planejamento e Controle da Produção – Noturno – 10 bolsas

· Manutenção Automotiva – Noturno – 10 bolsas

· Informática para Internet – Noturno – 10 bolsas

· Eletrotécnica – Noturno – 10 bolsas

· Química – Noturno – 10 bolsas

· Refrigeração – Noturno – 10 bolsas

· Automação Industrial (semipresencial) – Noturno – 10 bolsas

· Segurança do Trabalho (semipresencial) – Noturno – 10 bolsas

· Administração (semipresencial) – Noturno – 0 bolsas

· Automação Industrial (semipresencial) – Noturno – 10 bolsas

· Segurança do Trabalho (semipresencial) – Noturno – 10 bolsas

· Eletromecânica ( semipresencial) – Diurno – 30 bolsas

· Eletrotécnica (semipresencial) – Diurno – 30 bolsas

· Logística (semipresencial) – Diurno – 40 bolsas

· Química (semipresencial) – Diurno – 40 bolsas

· Redes de Computadores (semipresencial) – Diurno – 30 bolsas

· Meio Ambiente (semipresencial) – Diurno – 30 bolsas

Colinas

· Eletromecânica (semipresencial) – Noturno – 10 bolsas

· Segurança do Trabalho (semipresencial) – Diurno – 10 bolsas

Xambioá

· Eletromecânica – Noturno – 10 bolsas

· Logística – Vespertino – 30 bolsas

Palmas

· Cibersegurança – Noturno – 20 bolsas

· Manutenção Automotiva – Noturno – 20 bolsas

· Eletrotécnica – Noturno – 20 bolsas

· Desenvolvimento de Sistemas – Noturno – 20 bolsas

· Química – Noturno – 20 bolsas

· Mecatrônica – Noturno – 20 bolsas

· Eletrotécnica – Matutino – 40 bolsas

Gurupi

· Manutenção Automotiva – Noturno – 20 bolsas

· Eletrotécnica – Noturno – 20 bolsas

Almas

· Planejamento e Controle da Produção – Noturno – 30 bolsas

Taquaralto (Palmas)

· Manutenção e Suporte em Informática – Noturno – 20 bolsas

· Refrigeração e Climatização – Noturno – 20 bolsas

· Eletrotécnica – Noturno – 20 bolsas

Texto: Brener Nunes