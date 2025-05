Brasil é reconhecido como País livre de febre Aftosa sem vacinação pela OMSA

Em um marco histórico para o setor agroindustrial da carne bovina, o Brasil foi oficialmente reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A decisão foi anunciada durante a 92ª Assembleia da OMSA, realizada entre os dias 25 e 29 de maio em Paris, França.

Por Wesley Silas

A Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), que representa o setor de frigoríficos de carne bovina, expressou seu reconhecimento a todos os envolvidos nesta conquista significativa. Em especial, destacou o papel dos produtores rurais brasileiros, que por décadas se dedicaram à vacinação e aos controles sanitários de seus rebanhos.

A entidade também enalteceu o trabalho da equipe técnica do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), responsável pela coordenação nacional do processo, junto com os serviços de defesa agropecuária estaduais, instituições de pesquisa, indústrias frigoríficas e de medicamentos veterinários, além dos fornecedores de insumos e entidades da sociedade civil. Todos se empenharam para erradicar a febre aftosa do território nacional, permitindo ao Brasil fornecer alimentos de qualidade e alcançar a liderança nas exportações mundiais de carne bovina.

Apesar da celebração, a ABRAFRIGO ressaltou que o novo status do país traz também novos desafios. A manutenção das condições sanitárias adequadas e o fortalecimento do papel do Brasil como grande produtor e fornecedor de alimentos de origem animal são prioridades para todos os envolvidos.

Pela primeira vez, o Brasil atinge esse nível de excelência em controles sanitários, erradicando o vírus da febre aftosa, uma enfermidade infecciosa aguda que causa febre e vesículas (aftas), afetando principalmente animais com cascos fendidos, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos, conforme destacado pelo MAPA.

Esse reconhecimento reforça a posição do Brasil no cenário global e celebra o esforço conjunto da pecuária nacional. Parabéns à pecuária brasileira!