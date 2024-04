CAGED: Tocantins cria 2.273 novos empregos de carteira assinada em fevereiro

Por Redação

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou, nesta segunda-feira (1) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de fevereiro. O Tocantins segue mostrando equilíbrio na geração de emprego, com frequentes resultados positivos.

Em fevereiro, foram realizadas 12.358 contratações e 10.085 demissões, resultando num saldo de 2.273 novos postos de trabalho e um estoque de 253.523. O setor de Serviços foi o que mais empregou, sendo responsável pela abertura de 764 novos empregos, seguido pelo setor de Comércio, com 635, e da Agropecuária, com 385.

A política econômica do Governo do Tocantins já tem refletido na vida do tocantinense, como nos dados da redução do desemprego. Para o secretário Carlos Humberto Lima, o trabalho realizado pelo Governador Wanderlei Barbosa e pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), tem sido bem-sucedido por investir no potencial do Estado.

“O Tocantins é um estado privilegiado, tanto por sua localização quanto pelo potencial econômico que tem. A Sics, sob determinação do Governador Wanderlei Barbosa, tem trabalhado na revitalização econômica do estado, investindo e fortalecendo onde é necessário”, finalizou o secretário.