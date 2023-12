Cautela: Empresários tocantinenses mostram confiança confiança no mercado no último mês do ano

Por Redação

A última edição do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de 2023, divulgada na manhã desta quarta-feira, 20, registrou um recuo de 1,3 pontos (passou de 48,4 para 47,1) entre novembro e dezembro, indicando falta de confiança por parte dos empresários tocantinenses do setor.

Apesar da redução, o Indicador de “Expectativa”, um dos componentes do ICEI, permaneceu acima dos 50 pontos (51,5), apontando que o setor mantém um certo otimismo em relação aos próximos seis meses. Já o outro indicador, de “Condições Atuais”, atingiu 38,2 pontos, bem abaixo da linha divisória dos 50 pontos.

Ao contrário do cenário tocantinense, nos meses de novembro e dezembro o ICEI nacional ultrapassou a linha divisória dos 50 pontos, sinalizando que o empresário do segmento industrial se manteve confiante em relação ao seu negócio e na economia brasileira nos últimos meses de 2023.

“Os empresários do Tocantins, embora também tenham manifestado expectativas otimistas, adotam uma postura mais cautelosa que o observado no contexto nacional, o que, somado à deterioração das condições atuais, contribuiu para a queda do ICEI”, avalia Gleicilene Bezerra da Cruz, técnica em pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

Fonte: Ascom, Júnior Veras