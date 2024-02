CNA lança plataforma de denúncia anônima contra invasão de terras

por Redação

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) abre um canal de denúncia para os produtores rurais de todo o país informarem, de forma anônima, invasões de propriedades rurais.

A partir dessas informações, a CNA, juntamente com as Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados, vai avisar as autoridades policiais e a Justiça para que providências sejam tomadas.

Invasão de terra é crime. A garantia do direito de propriedade é a base para o produtor rural trabalhar com tranquilidade e segurança jurídica.

📍Para fazer uma denúncia anônima de invasão de propriedade rural, clique no link http://cnabrasil.org.br/invasaodeterras e preencha as informações sobre o imóvel invadido.