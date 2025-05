Com apoio de Eduardo Fortes, ExpoGurupi projeta movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios

Feira agropecuária celebra 50 anos com programação gratuita e expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes é um dos principais articuladores da 50ª edição da Exposição Agropecuária de Gurupi (ExpoGurupi), que ocorrerá de 27 de maio a 1º de junho de 2025, no Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz. Com o tema “O Elo entre a Tradição e a Inovação”, a feira promovida pela Sindicato Rural de Gurupi promete ser a maior da história, com entrada gratuita e uma programação diversificada que inclui shows, rodeios, leilões e atividades culturais.

A expectativa é que a feira movimente mais de R$ 50 milhões em negócios e fortaleça o setor produtivo da região.

“Graças à união de esforços com o Sindicato Rural de Gurupi, sob a liderança do presidente João Victor Stival, e ao apoio dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, além do respaldo do governador Wanderlei Barbosa, conseguimos viabilizar uma programação gratuita e acessível para toda a população”, explicou o deputado.

Entre as principais atrações, estão shows musicais, cavalgada, leilões, vaquejada, provas esportivas e rodeio. A abertura oficial do rodeio será no dia 29 de maio, com apresentação do cantor Nattanzinho Lima. Já no encerramento, no dia 31, o palco será da consagrada dupla Gino e Geno. “Reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando para que eventos como este fortaleçam nossa economia, valorizem nossos produtores e proporcionem desenvolvimento para a região sul do Tocantins”, disse Eduardo Fortes.