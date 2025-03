Com expectativa de movimentar R$ 500 milhões, Feira Agro 360 Tocantins espera reunir 100 expositores

por Redação

Considerada a maior do setor no sul do Estado, a Agro 360 anunciou que deve reunir 100 empresas que vão expor seus produtos e divulgar seus serviços. E a expectativa de movimentação financeira é de R$ 500 milhões, informam os irmãos Diego e Douglas Mesquita, responsáveis pelo evento. “Promoveremos um encontro essencial para impulsionar a cadeia produtiva, reunindo produtores, empresas, especialistas e investidores”, destaca Diego. Já Douglas aponta que em momentos como este, a união de esforços e a troca de conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento do setor.

Sempre ao lado do produtor e focada no fortalecimento e fomento do agronegócio do Tocantins, a Agro 360 intensifica as negociações com expositores para participação na feira, programada para ocorrer entre os dias 24 e 26 de abril, na Fazenda Estrela do Norte, em Peixe, município localizado no sul do Tocantins.

“Promoveremos um encontro essencial para impulsionar a cadeia produtiva, reunindo produtores, empresas, especialistas e investidores”, destaca Diego. Já Douglas aponta que em momentos como este, a união de esforços e a troca de conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento do setor. “O fortalecimento da cadeia produtiva é uma responsabilidade de todos. E a feira é um espaço para conectar todos os elos da cadeia, desde a produção até a comercialização, promovendo o crescimento conjunto.”

A Agro 360 tem o objetivo ainda de oferecer tecnologia e inovação, com a apresentação das mais recentes tecnologias e soluções para o campo. “Tudo isso visando o aumento da produtividade e a otimização dos recursos”, disse Douglas.

A oportunidade de negócios para “estabelecer conexões valiosas, fechar parcerias e impulsionar seus negócios” é outro ponto fundamental do evento. “Além de difusão de conhecimento e capacitação, com palestras, workshops e debates com especialistas renomados, abordando temas relevantes para o agronegócio regional”, citou Diego Mesquita.

Serviço – Seja expositor. Clique no https://agro360tocantins.com.br/ saiba como participar e confira mais informações do evento.