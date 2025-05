Com foco em IA, Febracis Tocantins oferece treinamentos gratuitos para empresários em cinco municípios

Rodada de imersões presenciais, com especialistas renomados, visa capacitar líderes e empresários a impulsionarem seus negócios com o uso estratégico da IA. Em Gurupi o treinamento gratuito está marcado para o dia 8 de maio, às 19h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi

Por Redação



A Febracis Tocantins realiza esta semana uma série de treinamentos gratuitos e presenciais focados em “Inteligência Artificial para Negócios”, que percorrerão cinco cidades do estado. A iniciativa tem como propósito preparar empresários e profissionais para a transformação tecnológica impulsionada pela Inteligência Artificial. Além de servir como preparação para o evento que será realizado nos dias 30 e 31 de maio, um evento inédito em Palmas que tem como objetivo capacitar os participantes a aplicar a IA em áreas estratégicas dos negócios — não apenas no marketing, mas também na produção, nas vendas e na tomada de decisões.

A programação terá início nesta segunda-feira, 05, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Guaraí, às 19h. Em seguida, na terça, 06, o treinamento será realizado no auditório do Hotel Relicário, em Araguaína, a partir das 20h. A capital, Palmas, receberá o evento no dia 07, no auditório da Febracis, às 19h. Dando continuidade à rodada, no dia 08, o encontro será no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi, com início às 19h. O ciclo de treinamentos se encerrará em Paraíso do Tocantins, na sexta-feira, 09, no auditório do Sebrae, a partir das 8h.

Os participantes terão a oportunidade de aprender com dois grandes nomes: Newton Vieira, Diretor de Relacionamentos Institucionais da Febracis Nacional Franqueado Febracis e Rafael Galdino, estrategista e referência em marketing digital no Brasil. Galdino ressalta a urgência da temática para o cenário empresarial atual. “O empresário brasileiro não pode mais competir com esforço manual num mundo onde as grandes empresas já operam com algoritmos, automação e decisões baseadas em dados. A Febracis sempre teve como missão formar líderes com mentalidade de crescimento. Agora, estamos dando o próximo passo: preparar esses líderes para dominar as ferramentas do futuro. E a Inteligência Artificial é uma dessas ferramentas — talvez a mais poderosa delas.”

Newton Vieira, que também é mastercoach, destaca a importância da iniciativa como ferramenta de preparação e adaptação ao novo cenário tecnológico. “A Febracis entende que estamos vivendo uma nova revolução — a revolução da inteligência artificial. Assim como o surgimento da internet transformou mercados inteiros, a IA está reconfigurando profundamente a forma como as empresas operam, tomam decisões e se relacionam com seus clientes. Investir em imersões e eventos com foco nesse tema é uma forma estratégica de preparar empresários, líderes e profissionais para não apenas acompanharem essa transformação, mas liderarem com protagonismo.”

Durante os encontros, os participantes terão acesso a casos reais de aplicação da inteligência artificial, ferramentas práticas para integração imediata nos negócios e estratégias para otimizar diversas áreas como marketing, vendas, gestão de equipes e inovação. A metodologia utilizada combinará os princípios do Coaching Integral Sistêmico com modelos de aprendizagem ativa, incluindo workshops, simulações e mentorias ao vivo, visando a criação de planos de ação concretos e aplicáveis.

Serviço

Treinamento Presencial ‘Inteligência Artificial para Negócios’ – Febracis Tocantins

* Guaraí: 5 de maio, às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Guaraí.

* Araguaína: 6 de maio, às 20h, no auditório do Hotel Relicário.

* Palmas: 7 de maio, às 19h, no auditório da Febracis

* Gurupi: 8 de maio, às 19h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi

* Paraíso do Tocantins: 9 de maio, às 8h, no auditório do Sebrae.