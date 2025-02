Com foco em inovação, Aprosoja Tocantins inicia 2025 participando de eventos-chave do agronegócio como a Farm Day, do Fazendão

Por Redação

A Aprosoja Tocantins deu início ao ano com uma agenda focada em ações estratégicas para impulsionar o agronegócio no estado, destacando-se em três eventos essenciais do setor. A associação tem se empenhado em iniciativas que discutem inovações tecnológicas e práticas de manejo, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento contínuo e o fortalecimento da agricultura no Tocantins.

A primeira dessas participações ocorreu na 15ª edição da Jornada Tecnológica, realizada em 24 de janeiro pela COAPA, na Fazenda Uruçu, em Pedro Afonso. O evento, que reuniu mais de 700 pessoas, é um dos principais espaços para a disseminação de novas tecnologias para a agricultura no Tocantins. Representando a Aprosoja Tocantins, o vice-presidente regional Elizandro Sinigaglia ressaltou a importância das práticas sustentáveis e da adoção de inovações que aumentem os índices de produtividade e competitividade.

No dia 30 de janeiro, a associação também marcou presença no 5º Show Tecnológico do Cerrado, em Paraíso do Tocantins. Promovido pela Frísia Cooperativa Agroindustrial e pela Fundação ABC, o evento apresentou aos produtores locais novas variedades de sementes e tecnologias para aumentar a produtividade. A presidente da Aprosoja Tocantins, Caroline Barcellos, destacou o valor do evento: “Participar de um evento como este, antes do início das colheitas, é uma excelente oportunidade para os produtores conhecerem em campo as variedades e tecnologias oferecidas pela Frísia e pela Fundação ABC”, afirmou Caroline.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a Aprosoja esteve presente na 3ª edição do Farm Day, promovido pelo Fazendão Agronegócios na Fazenda Trindade, em Cariri do Tocantins. Caroline Barcellos participou de uma Roda de Conversa com outras mulheres do agro tocantinense, discutindo as contribuições femininas no setor. Caroline comentou: “Foi uma excelente oportunidade para refletirmos sobre o papel das mulheres no agro. Dialogar com outras profissionais do setor é fundamental para fortalecer nossa atuação e inspirar o crescimento de todos no campo.”

Com uma agenda de eventos focada no futuro, a Aprosoja Tocantins segue firme no apoio aos produtores e na busca por soluções inovadoras e sustentáveis. Sua presença nessas ações é um reflexo do compromisso contínuo com o desenvolvimento do agronegócio e com a adaptação às novas demandas do mercado, sempre com foco no fortalecimento do setor e no aprimoramento da competitividade dos produtores tocantinenses.