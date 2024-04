Concurso da Assembleia Legislativa tem primeiro dia tranquilo

Por Redação

De acordo com o procurador-geral da Assembleia e presidente da Comissão do Concurso, Alcir Raineri, o primeiro dia foi de normalidade. “Foi tudo muito tranquilo, e esperamos que seja assim também neste domingo”, disse.

Raineri reforçou que, conforme previsto no edital,foi garantido o direito dos candidatos que, por suas convicções religiosas, guardam o sábado até o pôr-do-sol. Neste caso, explicou o procurador-geral, as provas foram aplicadas após as 19 horas.

Liberdade religiosa

O direito dos candidatos de fazerem provas para concursos públicos em horários especiais, por convicções religiosas, é assegurado pela Lei 4.370/24, que prevê que ninguém seja privado do acesso a cargos públicos e ao ensino superior em instituições públicas estaduais devido à religião.

Segurança

De acordo com o chefe da Assessoria Policial Militar da Assembleia, coronel Wesley Borges Costa, a Polícia Militar do Tocantins garantiu a segurança dos candidatos e da organização do certame em todos os locais de prova.

Ú ltimo dia

Também neste domingo, 14, além dos candidatos ao cargo de procurador, serão aplicadas provas para os cargos de nível médio e superior, na capital Palmas e nos municípios de Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis.

Os candidatos aos cargos de técnico legislativo e policial legislativo II farão as provas objetivas pela manhã, das 8 às 12 horas.

Já para os candidatos aos cargos de analista legislativo, as provas objetivas serão aplicadas das 14 às 19 horas, sendo que para as áreas de revisão, jornalismo e técnico jurídico, juntamente com as provas objetivas também serão aplicadas as provas de redação.

