Concurso para servidor do MPTO registra mais de 15 mil inscritos

Por Redação

O concurso para o quadro de servidores do Ministério Público do Tocantins (MPTO) registrou 15.708 inscrições, estando incluídos neste total os candidatos isentos da taxa de inscrição e aqueles que efetuaram o pagamento até o último dia 26, prazo final para quitação do boleto.

O certame destina-se ao preenchimento de 54 vagas e à formação de cadastro reserva para cargos de nível superior e médio. A banca examinadora responsável pela condução do processo seletivo é o Cebraspe.

A aplicação das provas está prevista para 3 de março, em Palmas, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para os cargos de nível médio. Conforme o cronograma, em 19 de fevereiro será publicado edital com informações aos candidatos sobre a consulta aos seus respectivos locais de provas.

A realização do concurso faz parte do plano de expansão estrutural do MPTO, que inclui também a construção de sedes e ações estratégicas de modernização administrativa. Em termos de concurso público, também resulta desse planejamento o último certame para o cargo de promotor de Justiça substituto, realizado ao longo de 2022, com seis etapas seletivas.