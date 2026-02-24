Governo convoca 130 aprovados da Educação e anuncia redistribuição com 450 vagas na rede estadual

O Governo do Tocantins anunciou, nesta terça-feira (24), a convocação de 130 candidatos aprovados no concurso público da Educação e confirmou que, nos próximos 30 dias, será publicado o edital de redistribuição com cerca de 450 vagas para atender demandas da rede estadual de ensino.

Por Wesley Silas O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, informou que a nova convocação integra a 9ª chamada do concurso da Educação realizado em 2023. Com esta etapa, o certame chega a 4.524 convocados, incluindo 1.232 profissionais que estavam além do número inicial de vagas.

Segundo o governador, a decisão considera dados atualizados sobre vacâncias, exonerações, licenças e aumento da demanda por matrículas em diversas regiões do estado.

“Estamos avançando com responsabilidade e planejamento para garantir equipes completas nas escolas. Valorizar os profissionais da Educação é essencial para fortalecer o ensino público”, afirmou Barbosa.

Redistribuição de vagas

Além das nomeações, o Governo informou que será lançado em até 30 dias o edital de redistribuição, que prevê o preenchimento de aproximadamente 450 vagas atualmente disponíveis na rede estadual. O processo está sendo estruturado com apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As vagas contemplam jornadas de 90 e 180 horas e abrangem componentes curriculares como Artes, Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras Português, Letras Inglês, Letras Libras, Química, Sociologia, além dos cargos de Coordenador Pedagógico e Orientador Pedagógico.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, destacou que a redistribuição permitirá equilibrar a lotação entre os municípios.

“O edital é fundamental para corrigir distorções e atender as regiões com maior necessidade. Todo o processo está sendo conduzido com critérios técnicos e total transparência”, afirmou.