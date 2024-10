Cooperfrigu Foods na SIAL Paris 2024

A Cooperfrigu Foods, empresa genuinamente tocantinense participa este ano, mais uma vez da SIAL Paris, que ocorrerá de 19 a 23 de outubro.

Por Redação

A SIAL Paris, é a feira de alimentos mais renomadas do setor de alimentos e bebidas no mundo, acontece a cada dois anos desde 1964, reunindo expositores de todo o mundo. Este ano a feira contará com a participação de 130 países, 7.500 expositores e mais de 400 mil visitantes.

“Desde 2006, a Cooperfrigu participa deste evento, representando o Brasil e compartilhando nossa paixão pela carne bovina”, declara José João Stival, CEO da empresa.

A Cooperfrigu Foods aguarda muitas visitas e tem a expectativa de realizar grandes negócios em seu stand na SIAL Paris 2024.