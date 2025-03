CPFs negativados: Com mais de 135 mil inadimplentes, dívida média em Palmas chega a R$ 6.594,91, valor 35% superior ao do estado de Tocantins e 17% maior que o endividamento brasileiro

Por Redação

O mais recente Mapa da Inadimplência da Serasa revela que a população de Palmas carrega o peso de um dos indicadores econômicos mais indesejados do país: o valor médio das dívidas dos consumidores do município tocantinense chega a R$ 6.594,91, o equivalente a mais de 4 salários-mínimos.

Palmas tem 135,5 mil CPFs negativados e o comprometimento do orçamento da sua população é 35% maior do que o valor médio da dívida do estado de Tocantins (R$ 4.892,96) e 17% a mais do que a média nacional, que é de R$ 5.617.

A dificuldade em organizar o orçamento nos dois primeiros meses do ano e a falta de diálogo sobre finanças dentro de casa são motivos que levam os consumidores a contrair dívidas e em valores tão altos, segundo Thiago Ramos, educador financeiro da Serasa. “Os meses de janeiro e fevereiro trazem gastos fixos que pesam de forma extra no orçamento, como IPVA, IPTU, matrícula escolar e outras despesas”, explica Thiago.

Para ajudar a reverter essa situação, o especialista deixa 7 dicas aos consumidores da cidade:

Anote todas as suas dívidas: relacione valores (total e valor das parcelas); taxas de juros; bancos e empresas credoras; data de vencimento das parcelas; prazo total de quitação da dívida. Categorize suas despesas em:

ESSENCIAIS: os que garantem a sobrevivência. Exemplos: aluguel (ou financiamento imobiliário), energia, condomínio, gás, água, alimentação, itens de higiene, transporte e medicamentos.

NECESSÁRIAS: importantes para manter a qualidade de vida. Exemplos: plano de internet, plano de saúde, academia etc.

SUPÉRFLUAS: despesas relacionadas ao lazer e desejos de consumo. Exemplos: delivery de comida, restaurantes, assinaturas de streaming, viagens etc.