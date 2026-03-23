Cooperfrigu realiza formação interna em língua estrangeira

Por Redação

A Cooperfrigu Alimentos realizou, na última terça-feira (17) de março, a entrega dos certificados da primeira turma do curso de inglês básico para seus colaboradores. A iniciativa integra o Programa Cooperar, e foi desenvolvida em parceria com o Sistema OCB/SESCOOP Tocantins, com execução pedagógica da Academia Washington.

Nesta primeira etapa, os colaboradores foram capacitados com foco na comunicação profissional, especialmente voltada ao setor de alimentos, que atua em um mercado globalizado.

O presidente da Cooperfrigu, Oswaldo Stival Júnior, destacou a importância do investimento em qualificação como estratégia para o crescimento profissional e fortalecimento da cadeia produtiva.

Dando continuidade ao projeto, a empresa anunciou a abertura de novas vagas, sendo 10 para o nível intermediário e 10 para uma nova turma de inglês básico.

A ação reforça o compromisso da Cooperfrigu com o desenvolvimento dos colaboradores e sua atuação como agente de transformação social por meio da educação e capacitação profissional.