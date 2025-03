Defensoria Pública alerta para novas regras do Pix que podem cancelar sua chave

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por meio do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor (Nudecon), lembra que o Banco Central (BC) anunciou, no início deste mês de março, novas medidas para aumentar a segurança de pagamentos feitos via Pix. Entre as medidas está a desativação das chaves Pix cadastradas com número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) irregular.

Por Redação

Por isso, o Nudecon orienta a população a verificar a situação cadastral do CPF e, se necessário, buscar a regularização o quanto antes para evitar as chaves sejam excluídas. A consulta poder ser feita no site da Receita Federal, na ferramenta “Comprovante de Situação Cadastral”.

Como saber se meu CPF está irregular?

Atualmente, o CPF pode apresentar um dos seguintes status:

Regular : sem pendências;

Suspenso : com pendências cadastrais;

Cancelado : anulado por erro ou fraude;

Titular falecido : CPF vinculado a uma pessoa falecida;

Nulo : cancelamento definitivo.

Como regularizar o CPF?

Se o seu CPF estiver suspenso, a regularização pode ser feita de forma online (clique aqui), no site da Receita Federal.

Em alguns casos, o ajuste é imediato. Se houver pendências, será necessário enviar documentos pelo próprio site.

Já nos casos de CPF cancelado, nulo ou vinculado a um titular falecido, será preciso agendar atendimento presencial em uma unidade da Receita Federal:

Documentos necessários para regularização presencial

Documento de identidade com foto (RG ou CNH);

Certidão de nascimento ou casamento;

Título de eleitor;

Comprovante de residência;

Selfie segurando o documento de identidade (para envio online, caso solicitado).

Atendimento presencial

Na Receita Federal, o atendimento é gratuito. Caso seja em unidades conveniadas (como cartórios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios), há cobrança de uma taxa de R$ 7,00.