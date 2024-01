Deputado Eduardo defende união em posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi

Por Redação

Ao parabenizar o novo presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Vítor Stival, e demais membros da diretoria empossados na manhã desta segunda-feira, 15, o deputado estadual Eduardo Fortes comemorou o anúncio da retorno da realização exposição agropecuária na cidade e defendeu a união do executivo estadual e municipal, representantes do legislativo, empresários e entidades do setor do agro em prol do fortalecimento do Sindicato Rural de Gurupi.

“Estamos aqui juntos assumindo um compromisso com Gurupi. Os resultados positivos e o sucesso desta nova diretoria só serão possíveis com o envolvimento de todos”, disse ele reforçando o seu compromisso com o sindicato, o setor do agro e toda a comunidade de Gurupi.

Na oportunidade o parlamentar também pontuou a importância das feiras agropecuárias para as cidades ao movimentar a economia e oportuniza a realização de diversos negócios nos ramos da agricultura e da pecuária.

“A feira já se tornou referência entre as maiores feiras agropecuárias do Tocantins. Além de fomentar a economia local, ela também oferece oportunidades de negócios e de intercâmbio de conhecimentos entre produtores, técnicos e pesquisadores”, pontuou ele.