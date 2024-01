Deputado Eduardo Fortes discute demandas do setor da agroindústria com presidente do grupo Fazendão Agronegócio

Por Redação

Em reunião com o presidente do grupo Fazendão Agronegócio, Volney Aquino, e diretores na tarde desta sexta, 12, o presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) e deputado estadual Eduardo Fortes discutiu demandas do setor e reforçou o seu compromisso em defender o crescimento e fortalecimento da agroindústria tocantinense. Também participou da reunião o presidente da câmara municipal de Cariri Tetin do Açougue.

“Constantemente estamos nos reunindo com representantes do setor no estado. Considero a agroindústria o mais estratégico dos setores, em razão da sua relevância internacional ao gerar divisas e por ser um grande gerador de empregos no campo e nas cidades”, reforçou o parlamentar.

Na oportunidade, o deputado também discutiu detalhes sobre a parceria realizada entre FPA, o Campus da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi e o grupo Fazendão Agronegócio para qualificação profissional de 300 pessoas em cursos técnicos na área da agroindústria.

“Estamos inovando e vamos qualificar e empregar a nossa mão de obra local em um setor em franca expansão no próprio Estado, o da agroindústria”, destacou Eduardo Fortes informando que os cursos terão início no próximo mês de fevereiro.

O deputado também parabenizou o protagonismo do Fazendão Agronegócio ao ampliar seus investimentos do Tocantins. “Nos enchem de orgulho a dedicação e compromisso do grupo Fazendão com todo o estado. Parabéns e contem sempre conosco”, finalizou ele.