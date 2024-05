Deputado Eduardo Fortes lidera esforços para impulsionar o setor agroindustrial no Tocantins

Por Redação

O deputado Eduardo Fortes, presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), tem se destacado por fortalecer o setor agroindustrial, promovendo diálogos e ações estratégicas. Após reuniões com representantes do agronegócio e participação na Audiência Pública, na Assembleia Legislativa sobre legislação ambiental, Fortes convocou representantes do setor, o Poder Judiciário, Ministério Público, empresas e instituições para a elaboração do plano anual de ações da FPA.

“Esta reunião é um forte e importante elo, reunindo Legislativo, Agroindústria e o Governo”, afirmou o deputado Eduardo Fortes.

O juiz Wellington Magalhães, coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins (Nupref/CGJUS), destacou a importância da iniciativa: “Essa colaboração entre os setores é fundamental para garantir um desenvolvimento sustentável e legal do agronegócio.”

Para a presidente da Aprosoja, (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins), Caroline Barcelos, é fundamental aproximar o produtor rural do Poder Judiciário, para resolver a insegurança jurídica e ambiental. “Por causa dessa insegurança, nós produtores não estamos conseguindo acessar as linhas de crédito”, revelou.

A iniciativa liderada por Eduardo Fortes visa estabelecer estratégias e prioridades que impulsionem não apenas o setor agroindustrial no estado, mas também em todo o território nacional, já que o Tocantins tem potencial para alavancar o PIB brasileiro.

Autoridades

Também estiveram presentes na reunião a Faet, Fieto, Proest, Sindicato Rural de Araguaína e secretários do Governo do Tocantins.