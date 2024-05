Deputado Gaguim defende, junto ao presidente do Basa, apoio aos pequenos agricultores do Tocantins

Por Redação

Em um encontro importante para o desenvolvimento do Tocantins, o Deputado Federal Carlos Gaguim se reuniu com o presidente do Banco da Amazônia (BASA), Luiz Lessa, em Brasília. A reunião teve como foco questões fundamentais para o estado do Tocantins, especialmente no que diz respeito ao apoio à atividade agrícola na região.

O BASA é um dos principais parceiros dos agricultores do Tocantins, desempenhando um papel vital no setor. Durante o encontro, Gaguim e Lessa discutiram a presença do BASA na próxima edição da Agrotins, importante feira agrotecnológica do estado.

Gaguim ressaltou a importância da participação do BASA na Agrotins, destacando que isso fortalecerá as alianças em prol do desenvolvimento da região. Como representante da bancada federal, o deputado se mostrou honrado em contribuir para essas discussões significativas.

A Agrotins é uma das principais feiras agrotecnológicas da região, reunindo agricultores, técnicos e especialistas do setor para debater as últimas tendências e inovações. A presença do BASA no evento é vista como uma oportunidade para reforçar o apoio ao setor agrícola no Tocantins e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado.

Gaguim expressou otimismo sobre o futuro do setor agrícola no Tocantins, ressaltando que estão trabalhando juntos para fortalecer o setor e impulsionar a economia local. O encontro com Lessa foi considerado fundamental para esses objetivos.